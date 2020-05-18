الصين ترسل فريقاً إلى إسرائيل لإعادة جثمان سفيرها المتوفى

أعلن مصدر دبلوماسي إسرائيلي اليوم الاثنين لوكالة "فرانس برس" أن الصين ستوفد فريقاً إلى إسرائيل لإعادة جثمان سفيرها الذي عثُر عليه متوفياً في شقته في تل أبيب أمس الأحد.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن الوفد الصيني سيصل إلى إسرائيل "في الأيام المقبلة".

ومن غير الواضح ما إذا كان سيتعين على الفريق الصيني قضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوماً قبل السماح لأفراده بالتنقل داخل إسرائيل بسبب فيروس كورونا المستجد.

موضوع يهمك أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الاثنين، أن بلاده "تعاملت بشفافية من لحظة اكتشاف فيروس كورونا".وجاءت كلمة الرئيس الصيني... الرئيس الصيني: تعاملنا بشفافية منذ اكتشاف كورونا ونؤيد فتح تحقيق فيروس كورونا

وعُثر صباح الأحد على السفير الصيني دوي وي (57 عاماً) متوفياً في شقته، وتشير المعطيات إلى أن الوفاة ناتجة عن أسباب طبيعية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية الأحد إن الوفاة ناجمة عن "أسباب صحية" بينما لم يصدر تقرير نهائي بعد.

من جهتها، أشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنها أرسلت خبراء الطب الشرعي وعناصر شرطية إلى مكان الحادثة كإجراء دبلوماسي اعتيادي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحافيين الإثنين أن بكين "تبذل قصارى جهدها في ما يتعلق بترتيبات الجنازة" الخاصة بالسفير.