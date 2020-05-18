الهند تجلي الآلاف مع اقتراب إعصار في خضم كورونا

قال مسؤولون، اليوم الاثنين، إن الهند بدأت إجلاء آلاف القرويين وأوقفت عمليات موانئ قبيل وصول إعصار من المتوقع أن يضرب ساحلها الشرقي هذا الأسبوع، مما يزيد الضغوط على خدمات الطوارئ التي تكافح جائحة فيروس كورونا.

ويأتي الإعصار، الذي من المتوقع أن يصل إلى اليابسة يوم الأربعاء، مع تخفيف الهند للإغلاق العام الذي فرضته في أبريل/ نيسان ضد الفيروس، الذي أصاب أكثر من 96169 شخصا وقتل 3029 في البلاد.

وأرسلت ولايتا أوديشا والبنغال الغربية فرقا لإدارة الكوارث لنقل العائلات من منازل مبنية بالطين والقش إلى أماكن الإيواء من الإعصار (أمفان) الذي من المتوقع أن يكتسب قوة في الساعات المقبلة.

موضوع يهمك وسط القتال المحتدم للسيطرة على طرابلس بين الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش... الجيش الليبي: نحقق مع المرتزقة ونتعهد بتسليمهم لبلادهم المغرب العربي

وعلق مسؤول كبير بوزارة الداخلية الهندية طلب عدم نشر اسمه: "علينا إجلاء الناس من المناطق المنخفضة وحمايتهم كذلك من فيروس كورونا".

ويعقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي اجتماعا في العاصمة نيودلهي لبحث سبل تقليل الأضرار والإصابات.