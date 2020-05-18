مشاورات أوروبية حول "الإجازات الصيفية" في ظل كورونا

يتشاور وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مع 10 من نظرائه الأوروبيين حول كيفية جعل القيام بإجازة الصيف في أماكن أخرى في القارة الأوروبية ممكنا.

ومن المقرر أن ينتهي التحذير الألماني الذي يستمر شهرين بشأن السفر السياحي إلى أي دولة في 14 يونيو/حزيران. وتهدف ألمانيا ودول أخرى إلى استعادة السفر الحر عبر حدودها الشهر المقبل.

ويعتزم ماس عقد مؤتمر بالفيديو، الاثنين، مع نظرائه من 10 دول تعد وجهات شعبية للألمان.

وقال لتلفزيون "زد دي إف": "نريد أن نناقش تحت أي معايير يمكن أن تكون عطلة صيفية ممكنة"، بما في ذلك قضايا مثل قواعد الدخول ومتطلبات الحجر الصحي التي فرضتها بعض الدول.

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وأضاف ماس أن الدول بحاجة إلى الاتفاق على آلية "للاستجابة بسرعة كبيرة" إذا تصاعدت عدوى الفيروس التاجي مرة أخرى.

وتابع قائلا: "حتى لو كان من الممكن قضاء عطلة صيفية في مكان آخر في أوروبا، وهو ما آمل أن يحدث، يجب على المرء أن يقول إن هذه العطلة هذا العام لن تكون مثل تلك التي نعرفها في الماضي، لأن الوباء لا يزال موجودًا ويجب على الأقل أن تكون لديهم احتياطات السلامة لأسوأ الظروف إذا زادت أعداد الإصابات مرة أخرى".