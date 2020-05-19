إصابات القادمين تتزايد في الصين.. إلى الإغلاق مجدداً

حالات جديدة في ووهان قادمة من الخارج، فقد سجلت السلطات الصحية، الثلاثاء، 6 إصابات بفيروس كورونا في 18 مايو/أيار.

وأضافت لجنة الصحة الوطنية في تقريرها اليومي، أن 3 من الحالات الست الجديدة وافدة من الخارج وتم رصدها جميعا في منطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين.

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وكانت حالتان من الحالات الثلاث المحلية في إقليم جيلين الحدودي بشمال شرق البلاد والذي يخضع حاليا لشبه عزل تام للتصدي لموجة جديدة من العدوى.

على صعيد منفصل، أفادت السلطات في جيلين، الثلاثاء، أنها تأكدت من 5 حالات إصابة جديدة، الاثنين، فيما لم يرد أي تفسير للتباين مع العدد الذي أوردته لجنة الصحة الوطنية.

لا أعراض

وسجلت ووهان، التي بدأ فيها ظهور فيروس كورونا المستجد في الصين، حالة إصابة جديدة، الاثنين، وكانت لمريض لم تظهر عليه في السابق أي أعراض.

يشار إلى أن ووهان الواقعة في إقليم هوبي كانت أدارت حملة فحوص كبيرة للمواطنين لتحديد الحاملين للفيروس والذين لم تظهر عليهم أي أعراض واضحة للمرض لكن بوسعهم إصابة الآخرين بالعدوى.

إلى ذلك أصبح العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في البر الرئيسي الصيني 82960 في حين بلغ عدد الوفيات 4634.

وقالت اللجنة إنها سجلت أيضا 17 حالة جديدة بدون أعراض في 18 مايو أيار مقابل 18 في اليوم السابق.

إلى الإغلاق مجدداً

من جهة أخرى، عاد نحو 108 ملايين شخص في المنطقة الشمالية الشرقية للصين إلى الإغلاق من جديد، حيث تسببت الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا المستجد في حدوث تراجع في انتقال البلاد إلى وضعها الطبيعي.

وفي تراجع مفاجئ عن عملية إعادة الفتح التي تتم حاليا في أنحاء الصين، قطعت مدن في إقليم جيلين، على سبيل المثال، خدمات النقل بواسطة القطارات والحافلات، وقامت بغلق المدارس وعزلت عشرات الآلاف من المواطنين.

فيما تسببت الإجراءات الصارمة في إصابة الكثير من المواطنين بحالة من الرعب، بعد أن كانوا قد اعتقدوا أن الفترة الأسوأ من تفشي الوباء في البلاد قد انتهت.