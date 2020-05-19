الأوقاف الأردنية: صلاة عيد الفطر ستكون بالمنازل

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الاردن، الثلاثاء، أن صلاة عيد الفطر ستقام في المنازل التزاما بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة في تصريح صحافي، إن "موعد الصلاة (صلاة عيد الفطر) سيكون في تمام الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي (0430 ت غ) من صباح أول أيام العيد، وسيتم بث تكبيرات العيد عبر مكبرات مساجد المملكة، مع إبقاء العمل بقرار إغلاق المساجد".

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كما أوضح أن "الغاية من هذه الإجراءات هو الحفاظ على الصحة العامة"، مشيرا إلى أن صلاة العيد سُنة مؤكدة، ويجوز أن تقام في البيوت جماعة أو فرادى.

ودعا المواطنين إلى "البقاء في بيوتهم والالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بمواجهة" جائحة كوفيد-19.

إلى ذلك، أعلنت كل من مصر والجزائر وسوريا تعليق صلاة عيد الفطر جماعة في المساجد وذلك في إطار تدابير التصدي لكورونا المستجد.

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت الأسبوع الماضي أن أول أيّام عيد الفطر المبارك سيكون يوم حظر شامل على تنقّل الأشخاص بواسطة المركبات بينما يسمح فقط بالخروج سيرا على الأقدام للضرورة بين الساعة الثامنة صباحا والسابعة مساء.

كما فعلت الحكومة في 17 آذار/مارس "قانون الدفاع" الذي يطبق فقط في حالات الطوارئ، من ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

هذا ويشهد الأردن منذ 21 آذار/مارس إجراءات إغلاق شبه تام يشمل حظرا شاملا للتجول خلال ساعات الليل وأيام الجمعة.

ويسمح للمواطنين بالعمل والخروج ضمن شروط وساعات محددة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

في المقابل يستمر إغلاق المساجد والكنائس والمؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، وصالات المطاعم والمقاهي والمسابح والنوادي الرياضية وصالات الأفراح والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية ودور السينما.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت الإصابات في الأردن 629 إصابة مؤكدة بالفيروس وتسع وفيات.