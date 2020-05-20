حقق نتائج واعدة.. تايلاند تكشف عن لقاح مقبل قريبا

فيما تتسابق دول العالم على إيجاد عقار يكبح تفشي فيروس كورونا المستجد، أعلن مسؤول تايلاندي كبير الأربعاء أن بلاده تتوقع أن يكون لقاح كوفيد 19 جاهزا للاستخدام في العام المقبل وذلك بعد تحقيق نتائج إيجابية في التجارب على الفئران.

وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد 19 التابع للحكومة إن تايلاند ستبدأ اختبار اللقاح وهو من نوع (مسنجر آر.إن.ايه) على القردة الأسبوع المقبل بعد نجاح التجارب على الفئران.

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كما أضاف "من المتوقع استخدام اللقاح التايلاندي العام المقبل".

أكثر من 100 لقاح

ويجري تطوير أكثر من 100 لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس وقد دخل عدد منها طور التجارب السريرية. لكن منظمة الصحة العالمية حذرت في إبريل/نيسان من أن تطوير اللقاح سيستغرق 12 شهرا على الأقل.

ويحفز هذا النوع من اللقاحات خلايا الجسم لإنتاج مواد جزيئية تتواجد على سطح الفيروس تحفز بدورها جهاز المناعة ليؤدي دوره.

وأوضحت بيانات أولية نشرتها شركة موديرنا الأميركية للأدوية الاثنين أن لقاحها التجريبي وهو أول لقاح من نوعه يختبر في الولايات المتحدة أنتج أجساما مضادة في مجموعة صغيرة من المتطوعين الأصحاء.

في حين، أعلن فريق من العلماء الصينيين أنهم يطورون لقاحا جديدا واعدا ضد "كوفيد- 19"، بمقدوره إيقاف جائحة عدوى الفيروس التاجي بالاعتماد على الأجسام المضادة، والتي يؤكدون أنها ستكون قادرة على إيقاف جائحة عدوى الفيروس التاجي الجديد.

ويتوقع هؤلاء المختصون أن ينجح الدواء قيد الإنجاز، ليس فقط في قصر زمن التعافي، بل وفي توفير مناعة قصيرة المدى.

إلى ذلك، يبلغ عدد حالات الإصابة المعلنة بفيروس كورونا في تايلاند 3034 حالة توفي 56 منهم.