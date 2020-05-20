توتر الصين-أميركا ضيف مجلس الأمن.. انتقادات لاذعة علنا

لم يهدأ التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة والصين منذ أشهر على خلفية الوباء الذي حصد آلاف الأرواح حول العالم منذ ظهور في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان، لا بل يأتي كل يوم بفصل جديد.

فقد تسلل هذا الخلاف المحتدم والاتهامات المتبادلة بين البلدين إلى جلسة لمجلس الأمن الدولي حول عمليات الإغاثة الإنسانية في سوريا، حيث تبادل المبعوثان الصيني والأميركي الانتقادات اللاذعة علنا بشأن الزعامة العالمية.

موضوع يهمك تحولت "نظارة" حديدية عادية صنعها طفل يمني نازح، إلى قصة إنسانية ملهمة بعد عرضها في مزاد إلكتروني كان يقتصر في البدء على... نظارة حديدية لطفل يمني تلهم الآلاف.. إنها كسوة العيد سوشيال ميديا

انتقادات لاذعة

ففي حين دعت سفيرة واشنطن إلى الأمم المتحدة كيلي كرافت الصين إلى "البرهنة على ادعائها بالزعامة العالمية في مكافحة كوفيد-19" من خلال دعم "قرار يتيح للأمم المتحدة مكافحة هذه الجائحة بإرسال مساعدات لإنقاذ أرواح عبر الحدود" إلى سوريا، رد السفير الصيني لدى المنظمة الدولية تشانغ جون، قائلاً إن بلاده تدعو الولايات المتحدة إلى التركيز على الجهود العالمية لمكافحة الفيروس "والكف عن ممارسة ألعاب سياسية والتركيز حقا على إنقاذ الأرواح والكف عن التنصل عن مسؤولياتها وتحويلها إلى دول أخرى".

يأتي هذا الفصل الجديد ضمن "الحرب الكلامية" المستعرة منذ أشهر بين البلدين، حيث تشكك الولايات المتحدة في شفافية الصين بشأن تفشي الفيروس.

وفي الشهر الماضي علقت واشنطن المخصصات المالية التي تقدمها لمنظمةالصحة العالمية متهمة إياها بالترويج ‭‭"‬‬للتضليل" الصيني، في حين نفت المنظمة العالمية الاتهام وقالت الصين إنها تتحلى بالشفافية.

حرب الفيتو

ومساء أمس أدت المواجهة بين الدولتين اللتين تمتلكان حق النقض (الفيتو)في مجلس الأمن الدولي إلى تعثر المساعي التي يقوم بها المجلس منذأشهر للاتفاق على قرار يدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدةأنطونيو جوتيريش لوقف إطلاق النار في أنحاء المعمورة حتى يتسنى للعالم التركيز على مواجهة الجائحة، التي أصابت أكثر من 4.8 مليون شخص وأودت بحياة ما يزيد عن319000 في أنحاء العالم.



وخلال الجلسة الخاصة بسوريا ناشد مارك لوكوك مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة المجلس إلى تجديد التفويض لإرسال مساعدات عبر نقطتي حدود من تركيا واصفا ذلك بأنه بمثابة "شريان حياة لملايين المدنيين".

كما دعت السفيرة الأميركية المجلس إلى تجديد التفويض لإرسالالمساعدات من الحدود العراقية لكن سفير روسيا لدى الأمم المتحدةفاسيلي نيبينزيا قال "لا تضيعوا وقتكم على جهود لإعادة فتح المعابر الحدودية المغلقة".



يشار إلى أن مجلس الأمنوافق في يناير على المضي قدما فيعملية المساعدات عبر الحدود المستمرة منذ ستة أعوام من موقعين فيتركيا لمدة ستة أشهر أخرى لكنه تراجع عن نقاط العبور من العراق والأردن بسبب معارضة روسيا والصين.

ويتعين أن يوافق على قرار لتجديد التفويض بحلول العاشر من يوليو.