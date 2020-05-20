حصيلة الموت ترتفع في فرنسا.. وتصل 28132

سجلت سلطات الصحة في فرنسا 110 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا الأربعاء، وهي زيادة بنسبة 0.4% ليصل العدد الإجمالي إلى 28132، وهو رابع أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

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والثلاثاء، تراجع عدد الوفيات بسبب تعديلات في الأرقام التي سجلتها مراكز الصحة الإقليمية في دور رعاية المسنين.

إلى ذلك زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 418 ليصل إلى 143845 وهي زيادة بواقع 0.3% وتتماشى مع متوسط الزيادة اليومية الذي تشهده فرنسا منذ إنهاء إجراءات العزل العام في 11 مايو/أيار.

كما ارتفع عدد حالات الإصابة الثلاثاء بواقع 524.

"أمامنا طريق طويل"

يذكر أنه في وقت سابق الأربعاء، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه تم تسجيل 106 آلاف حالة إصابة جديدة بكورونا على مستوى العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى عدد من الإصابات في يوم واحد حتى الآن.

وعبرت المنظمة عن قلقها تجاه الوضع في الدول الفقيرة في حين تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي الفيروس.

كما قال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحافي، إنه "ما زال أمامنا طريق طويل كي نقطعه مع تفشي هذا الوباء... نحن قلقون للغاية بشأن ارتفاع عدد الحالات في البلدان ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة".