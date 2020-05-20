معدل وفيات قياسي في روسيا.. والصحة العالمية تطمئن

تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا، وهو ثاني أعلى عدد في العالم، 300 ألف حالة اليوم الأربعاء، لكن ممثلة عن منظمة الصحة العالمية قالت إن الوضع بدأ يستقر.

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وسجلت روسيا اليوم الأربعاء، 8764 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أدنى ارتفاع يومي منذ الأول من مايو/ أيار، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 308705.

والولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي سجل عدد إصابات أكبر من روسيا، لكن معدل الوفيات الروسي لا يزال أقل بكثير من العديد من الدول، وهو أمر أثار تساؤلات من بعض المنتقدين وأقارب من توفوا بالفيروس.

تدافع عن نهجها

وتقول روسيا إن الطريقة التي تتبعها في حساب عدد الوفيات أكثر دقة من غيرها من الدول وتدافع عن نهجها.

وقال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا، إن 135 شخصا توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في روسيا إلى 2972.

"الوضع بدأ يستقر"

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن ميليتا فوينوفيتش ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا قولها اليوم الأربعاء، إنها تعتقد أن الوضع دخل مرحلة الاستقرار.

وفي موسكو، وهي المنطقة الأكثر تضررا بالفيروس في روسيا والتي دخلت الأسبوع الثامن من العزل العام، لا يزال السكان قابعين في منازلهم بشكل كبير إلا إذا حصلوا على تصاريح رقمية للخروج لأسباب معينة.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، أمس الثلاثاء، إن من السابق لأوانه التفكير في السماح للسكان بالخروج للسير أو التريض.