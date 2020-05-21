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السودان يجدد تمسكه بالمفاوضات لحل خلافات سد النهضة

المصدر: العربية.نت، وكالات
سد النهضة
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جددت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، تمسكها بالمفاوضات لحل الخلاف بشأن سد النهضة، مشددة على أن موقفها ثابت للعودة مجددا لمسار المفاوضات.

وناقش رئيسا وزراء مصر والسودان ووزيرا الخارجية والري ورئيسا جهازي المخابرات في البلدين تطورات الأوضاع بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، فيما أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بيانا بشأن القضية.

وذكر بيان للخارجية المصرية أن الاجتماع الذي عقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" تناول ملف سد النهضة الإثيوبي من كافة جوانبه.

وقال رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، خلال الاجتماع، إنه سيجري اتصالاً برئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن.

من جانبه، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بيانا مساء الثلاثاء، بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

وأكد البيان مواصلة الأمين العام، متابعة تطورات سد النهضة الإثيوبي من كثب.

كلمات دالّة

#سد النهضة, #مصر, #السودان
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