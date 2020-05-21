الوباء يطال أكثر من 325 ألف روح.. وأوروبا تتألم

أودى وباء كوفيد-19 بحياة أكثر من 325 ألف شخص في العالم، نحو 75% منهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره بالصين في كانون الأول/ديسمبر، وفق تعداد أجرته فرانس برس بالاستناد إلى مصادر رسمية الأربعاء الساعة 18.00 بتوقيت غرينتش.

وأحصيت 325 ألفاً وثلاث وفيات في العالم (من أصل 4.939.642 إصابة)، بينها 169671 وفاة في أوروبا (1.944.207 إصابات)، وهي القارة الأكثر تضرراً.

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إلى ذلك تعد الولايات المتحدة الدولة التي سجلت أكبر عدد من الوفيات (92387)، تليها المملكة المتحدة (35704)، ثم فرنسا (28132) وإسبانيا (27888).

"طريق طويل"

يذكر أنه في وقت سابق، الأربعاء، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه تم تسجيل 106 آلاف حالة إصابة جديدة بالفيروس المستجد على مستوى العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى عدد من الإصابات في يوم واحد حتى الآن.

وعبرت المنظمة عن قلقها تجاه الوضع في الدول الفقيرة في حين تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي كورونا.

كما قال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحافي: "ما زال أمامنا طريق طويل كي نقطعه مع تفشي هذا الوباء. نحن قلقون للغاية بشأن ارتفاع عدد الحالات في البلدان ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة".