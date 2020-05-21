حريق بمحطة نووية هولندية مغلقة ولا مخاوف من حدوث تسرب إشعاعي

اندلع حريق اليوم الخميس في محطة للطاقة النووية خارج الخدمة في وسط هولندا. وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ إن قوات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق بسرعة ولا يوجد خطر من حدوث تسرب إشعاعي.

وقال إيوان جاكوبس، المتحدث باسم المنطقة الأمنية الجنوبية لوكالة أسوشيتد برس في مقابلة هاتفية "لا يوجد نشاط إشعاعي."

تم إيقاف تشغيل محطة الطاقة في بلدة دودوارد، 100 كيلومتر جنوب شرق أمستردام، في عام 1997 وتم بالفعل هدم أجزاء من المجمع النووي.

ووفقًا لوثائق حكومية، فقد تمت إزالة المواد النووية من الموقع بعد إيقاف تشغيلها وإغلاقها منذ عام 2005.

ولم يتبين على الفور سبب الحريق. وقال جاكوبس إن ثمة أسطوانات غاز على السطح وحذر الجمهور من الاقتراب من المنطقة.