مواقع إسرائيلية تتعرض لعملية اختراق إلكتروني واسعة

تعرضت مواقع إلكترونية إسرائيلية صباح اليوم الخميس لعملية اختراق.

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وذكرت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية إن مجهولين اخترقوا العديد من المواقع، وتم استبدال الصفحات الرئيسية لها بمقطع فيديو ورسالة مناهضة لإسرائيل باللغتين العبرية والإنجليزية، جاء فيها "بدأ العد التنازلي لتدمير دولة إسرائيل منذ فترة طويلة".

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجمين حملوا اسم "هاكرز أوف سيفر". كما أشارت إلى أن المخترقين استخدموا تعبير "تجهزوا لمفاجأة كبيرة" باللغة العبرية.

ولفتت إلى أن الهجوم يتزامن مع "يوم القدس" وهو اليوم الذي تحيي فيه إسرائيل ذكرى احتلالها للقدس الشرقية قبل 53 عاماً وفق التقويم العبري.

ورجّحت عدة مصادر إسرائيلية أن الهجوم مصدره إيران.