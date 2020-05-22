أعلنت عن "نجاح استراتيجي".. الصين تسجل 4 إصابات بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الجمعة، عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، بعدما كانت قد سجلت حالتين يوم الأربعاء. وذكرت اللجنة أن هناك 35 حالة جديدة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض، ارتفاعا من 31 في اليوم السابق.

وبهذا يصل العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في الصين حتى اليوم إلى 82,971 إصابة، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة الصينية لي كي تشيانغ، في افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الجمعة، إن الصين حققت "إنجازات استراتيجية كبيرة" في ردها على تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر أواخر 2019 في ووهان (وسط).

وأضاف "في الوقت الحالي، لم ينته الوباء بعد"، مشددا على "المهمة الهائلة" التي لا يزال يتعين إنجازها في مواجهة العواقب الاقتصادية للفيروس.

وقال لأعضاء البرلمان "يجب أن نضاعف جهودنا لتقليل الخسائر".

وقررت الصين الجمعة عدم تحديد هدف للنمو هذا العام، في اضطراب غير مسبوق بالنسبة إلى العملاق الآسيوي.

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وأوضح رئيس الوزراء الصيني أن "بلادنا ستواجه عددا من العوامل التي يصعب التنبؤ بها" بسبب جائحة كوفيد-19 والظروف العالمية.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الخميس، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء مقابل خمس حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن إحدى الحالتين أصيبت بالعدوى محليا في شنغهاي بينما ارتبطت العدوى الثانية بشخص جاء من خارج البلاد. ووصل العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في الصين حتى اليوم إلى 82967 بينما بلغت الوفيات 4634.