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الصين تعلن عن "نجاح استراتيجي كبير" ضد كورونا

المصدر: بكين _ فرانس برس
تعبيرية
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قال رئيس الحكومة الصينية لي كي تشيانغ في افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الجمعة، إن الصين حققت "إنجازات استراتيجية كبيرة" في ردها على تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر آواخر 2019 في ووهان (وسط).

وأضاف "في الوقت الحالي، لم ينته الوباء بعد"، مشددا على "المهمة الهائلة" التي لا يزال يتعين إنجازها في مواجهة العواقب الاقتصادية للفيروس.

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وقال لأعضاء البرلمان "يجب أن نضاعف جهودنا لتقليل الخسائر".

وقررت الصين الجمعة عدم تحديد هدف للنمو هذا العام، في اضطراب غير مسبوق بالنسبة إلى العملاق الآسيوي.

وأوضح رئيس الوزراء الصيني أن "بلادنا ستواجه عددا من العوامل التي يصعب التنبؤ بها" بسبب جائحة كوفيد-19 والظروف العالمية.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الخميس، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء مقابل خمس حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن إحدى الحالتين أصيبت بالعدوى محليا في شنغهاي بينما ارتبطت العدوى الثانية بشخص جاء من خارج البلاد. ووصل العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في الصين حتى اليوم إلى 82967 بينما بلغت الوفيات 4634.

كلمات دالّة

#الصين, #كورونا
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