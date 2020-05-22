باكستان..تحطم طائرة في كراتشي على متنها 107 ركاب

أعلنت السلطات الباكستانية، الجمعة، عن تحطم طائرة ركاب في كراتشي، جنوب البلاد، على متنها 107 ركاب.

وقال مسؤول من هيئة الطيران المدني الباكستانية إن الطائرة المحطمة تتبع الخطوط الجوية الحكومية.

وتحطمت الطائرة فوق منطقة سكنية بالقرب من مطار كراتشي، وهو ما يرجح ارتفاع عدد الضحايا.

Pakistan International Airlines(PIA) PK 320 crashes at Malir near Karachi Airport. It is said that there were 95 passangers on board.#Pakistan pic.twitter.com/CkQOJ1o9it — Chiru Bhat | ಚಿರು ಭಟ್ (@mechirubhat) May 22, 2020

وكانت الطائرة قبل تحطمها تحاول الهبوط في المطار. وفور الحادث، شوهدت سحب الدخان الأسود تتصاعد من الموقع.

وحسب مقاطع فيديو، بدت أجزاء من الطائرة المحطمة في المنطقة السكنية، فيما هرع سكان محليون وفرق إسعاف للمساعدة.

وكانت الطائرة في رحلة محلية من لاهور إلى كراتشي، وقبل الهبوط بدقيقة واحدة حدث خلل أدى لتحطم الطائرة.

وذكرت هيئة الطيران المدني الباكستانية أن المشكلة الفنية ظهرت في كوابح الطائرة لدى الهبوط.