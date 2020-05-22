10 دول أوروبية تأسف لانسحاب أميركا من "الأجواء المفتوحة

أعربت 10 دول أوروبية، الجمعة، عن "الأسف" إزاء قرار واشنطن الانسحاب من اتفاقية "الأجواء المفتوحة"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّها تشارك الولايات المتحدة "دواعي القلق" نفسها حيال روسيا، وفق بيان لوزارة الخارجية الفرنسية.

وقال البيان الذي وقعت عليه 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا، "نأسف لإعلان الإدارة الأميركية نيتها الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة، رغم أننا نشاركها دواعي القلق بخصوص تنفيذ الاتحاد الروسي أحكام الاتفاقية".

وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها تنوي الانسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة التي تضم 35 بلداً والتي تسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول المشاركة فيها، قائلة إن روسيا انتهكت بنود الاتفاقية مرارا.

وبحسب "رويترز"، قال مسؤولون كبار بالإدارة الأميركية إن "الانسحاب سيتم رسمياً في غضون 6 أشهر بناء على شروط الخروج من الاتفاقية".

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وتعد هذه أحدث خطوة تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترمب بإخراج الولايات المتحدة من معاهدة دولية رئيسية، بعد انسحابها من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع روسيا العام الماضي.

وتسمح المعاهدة التي وُقّعت في 1992 وبدأ سريانها في 2002 لكل دولة عضو بأن تحلّق بطائرات استطلاع غير مسلحة فوق أراضي الدول الأخرى المشاركة في المعاهدة بعد فترة قصيرة من إبلاغ هذه الدول. والهدف من المعاهدة التي تسمح لكل دولة بأن تجمع معلومات عن القوات المسلحة بالدول الأخرى هو زيادة الشفافية وبناء الثقة بين أطراف المعاهدة ومن بينها الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.