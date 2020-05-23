كورونا يحصد 338 ألف شخص من أصل 5.2 مليون مصاب

بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد 338128 شخصاً منذ ظهور الوباء في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس"، استناداً إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، اليوم السبت.

كما تم تسجيل 5218260 إصابة في 196 بلداً ومنطقة، تعافى منهم ما لا يقل عن 2016300 حالة.

والإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب "فرانس برس" من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية لا تعكس إلا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح. فالعديد من الدول لا تجري اختبارات لكشف الفيروس إلا للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض أو الحالات الخطيرة التي تستوجب دخول مستشفى.

وتُعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً من الوباء مع تسجيل 96007 وفيات و1601434 إصابة. وأعلنت السلطات أن 350135 تماثلوا للشفاء.

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وبعد الولايات المتحدة تأتي بريطانيا من بين الدول التي كان وقع الوباء ثقيلاً عليها بعدد وفيات بلغ 36393 من أصل 254195 إصابة، تليها إيطاليا بـ32616 وفاة من 228658 إصابة وإسبانيا بـ28628 وفاة من 234824 إصابة وفرنسا بـ28289 وفاة و182219 إصابة.

وأعلنت الصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) حتى الآن عن 4634 وفاة و82971 إصابة و78258 حالة شفاء.

وسجلت أوروبا بالإجمال 172615 وفاة من أصل 1996321 إصابة، والولايات المتحدة وكندا 102349 وفاة من أصل 1683914 إصابة، وأميركا اللاتينية والكاريبي 37671 وفاة من 681 ألف إصابة، وآسيا 13577 وفاة من 418734 إصابة، والشرق الأوسط 8606 وفيات من 325655 إصابة وإفريقيا 3180 وفاة من 104174 إصابة وأوقيانيا 130 وفاة من 8463 إصابة.

282 وفاة جديدة في بريطانيا

وقالت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، إن عدد الوفيات بسبب الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في المملكة المتحدة ارتفع بعد تسجيل 282 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 36675.

وقالت روسيا، السبت، إنها سجلت 9434 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 335,882.

وأبلغ مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا عن 139 حالة وفاة جديدة بعد تسجيل 150 حالة في اليوم السابق، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 3388.

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يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا 638 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 177850 حالة. وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 42 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8216.

وفي فرنسا، يسمح مرسوم نشر السبت باستئناف المراسم الدينية التي منعت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، اعتبارا من اليوم نفسه، مع مراعاة قواعد الوقاية من المرض، مثل تطهير اليدين ووضع قناع واق.

ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بعد قرار مجلس الدولة أعلى هيئة إدارية في فرنسا، الذي أمر في 18 أيار/مايو الحكومة برفع الحظر "العام والمطلق" للتجمعات في أماكن العبادة في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وكان مجلس الدولة رأى أن هذا الحظر "يشكل مساسا خطيرا وغير قانوني" بحرية العبادة.

وفي باكستان، أعلنت السلطات الطبية ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 52437 حالة مؤكدة، منها 1101 حالة وفاة بينما بلغ عديد الحالات التي تماثلت منها للشفاء 16653 حالة، وذلك حتى صباح يوم السبت الموافق 23 مايو 2020.

ووفق الإحصاءات الحكومية فقد تم تسجيل 34 حالة وفاة بالإضافة إلى 1743 حالة إصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.