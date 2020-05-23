انتشال الصندوقين الأسودين من موقع تحطم الطائرة الباكستانية

أعلن متحدث باسم شركة "الخطوط الدولية الباكستانية"، اليوم السبت، انتشال الصندوقين الأسودين من مكان تحطم طائرة الركاب في مدينة كراتشي.

وقال المتحدث باسم الشركة عبد الله خان: "تم العثور على الصندوق الأسود في وقت متأخر أمس. نقوم بتسليمه إلى لجنة التحقيق"، موضحاً أنه تم العثور على مسجل بيانات الرحلة ومسجل الأصوات في قمرة القيادة.

وسقطت الطائرة وهي من طراز "إيرباص إيه 320" وكانت تقل 99 من الركاب وأفراد الطاقم على منطقة سكنية مزدحمة في كراتشي بعد ظهر أمس الجمعة، بعد أن حاول قائدها مرتين الهبوط في مطار المدينة. ونجا اثنان من الركاب من الحادث.

وكانت الطائرة في رحلة من لاهور إلى كراتشي، وتحطمت في حوالي الساعة 02:45 مساء بالتوقيت المحلي (09:45 بتوقيت غرينتش)، بينما كانت تقوم بثاني محاولة للهبوط.

وتواصلت اليوم السبت أعمال الإنقاذ وإزالة الحطام في الحي السكني المكتظ.

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وأفاد تسجيل نشر على موقع المراقبة "لايف آت سي نت" المشهور بدقة معلوماته أن قائد الطائرة المنكوبة أبلغ برج المراقبة بأن محركي الطائرة تعطلا وذلك قبل ثوان من تحطمها.

من جهتها، قالت شركة "إيرباص" إن الطائرة قامت بأولى رحلاتها في 2004 وكانت مزودة بمحركين من إنتاج "سي. إف. إم" إنترناشونال، المملوكة لكل من "جنرال إليكتريك" الأميركية و"سافران" الفرنسية.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني أنه سيتم فتح تحقيق. وأظهر إخطار من إدارة الطيران المدني الحكومية أنه تم تشكيل فريق من أربعة أفراد الليلة الماضية لتولي التحقيق. وذكر الإخطار أن الفريق سيصدر بياناً أولياً في غضون شهر.

وحادث أمس هو أسوأ الكوارث الجوية في باكستان منذ عام 2012 عندما تحطمت طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة "بوجا" في إسلام آباد، مما أسفر عن مقتل 127 شخصاً".