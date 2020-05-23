أحد الناجين يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة لتحطم "الباكستانية"

عندما اهتزت الطائرة بعنف، اعتقد محمد الزبير أنه مطب هوائي، ثم جاء الطيار إلى نظام الاتصال الداخلي ليحذر من أن الهبوط قد يكون "مزعجًا".

وبعد لحظات، تحطمت طائرة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية في حي مزدحم بالقرب من مطار كراتشي الدولي، مما أسفر عن مقتل 97 شخصًا على الأقل، من الركاب وأفراد الطاقم. وكان الزبير واحداً من 3 ركاب على قيد الحياة.

الناس والأطفال يبكون

في مقابلة هاتفية من سريره في المستشفى، قال الزبير، وهو مهندس ميكانيكي، لأسوشييتد برس إن الرحلة (بي كيه 8308) أقلعت في الوقت المحدد من مدينة لاهور الشرقية في الساعة الواحدة مساءً. كانت رحلة سلسة وهادئة حتى بدأت الطائرة في الهبوط قبل الساعة 3 مساءً بقليل.

وقال الزبير: "فجأة اهتزت الطائرة بعنف، مرة تلو الأخرى". استدارت الطائرة وصوت الطيار عبر الاتصال الداخلي. وقال الطيار إنهم كانوا يعانون من مشاكل في المحرك وقد يكون الهبوط "مزعجا". كان هذا آخر شيء تذكره الزبير حتى استيقظ في مشهد من الفوضى.

وقال الزبير "رأيت الكثير من الدخان والنار. سمعت الناس والأطفال يبكون".

وقالت ميران يوسف المتحدثة باسم وزارة الصحة الإقليمية إنه تم التعرف على 19 جثة فقط من تحطم الطائرة الذي وقع الجمعة مشيرة إلى أن معظم الجثث احترقت بشدة. وبحسب ما ورد أصيب ثلاثة أشخاص على الأرض، وما زالت طواقم الإنقاذ تبحث وسط الأنقاض السبت.

وتحطمت الطائرة بالقرب من مطار جناح الدولي، في منطقة سكنية فقيرة ومزدحمة تعرف باسم موديل كولوني. ودمرت خمسة منازل على الأقل.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني عبد الستار كوخار إن الطائرة إيرباص إيه 230 كانت تقل 91 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم. الناجي الآخر الوحيد من الحادث هو ظفر مسعود، مسؤول تنفيذي في مصرف.

استأنفت باكستان في وقت سابق هذا الأسبوع فقط الرحلات الداخلية قبيل عيد الفطر المبارك. وقال وزير العلوم فؤاد أحمد تشودري إن العديد من الركاب على متن الطائرة عائلات عائدة إلى الوطن لقضاء العطلة. وقال إنه بين جائحة فيروس كورونا المستجد وتحطم الطائرة كان هذا العام "كارثيا".

ممثلة وعارضة من بين القتلى

وأضاف في تصريحات للأسوشيتد برس "ما هو مؤسف للغاية هو أن عائلات بأكملها ماتت، عائلات بأكملها كانت تسافر معًا لقضاء عطلة العيد".

وذكرت وسائل التواصل الاجتماعي والتقارير الإخبارية المحلية أن زارا عابد، وهي ممثلة وعارضة أزياء حاصلة على جوائز، كانت من بين القتلى.

وبحسب ما ورد قُتل أحد كبار المصرفيين وزوجته وثلاثة أطفال صغار. وقال الشاباز حسين، الذي توفت والدته في الحادث للأسوشيتد برس إنه تعرف على جثتها في مستشفى محلي وينتظر نقلها لدفنها.

شاهد بالفيديو.. #الطائرة_الباكستانية تحطمت في منطقة سكنية قرب #كراتشي pic.twitter.com/92S2CDnUjN — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) May 22, 2020

وكانت باكستان في حالة إغلاق على مستوى الدولة منذ منتصف مارس/آذار بسبب الفيروس التاجي، وعندما استؤنفت الرحلات، تُرك مقعد شاغر بين راكب وآخر لتعزيز الابتعاد الاجتماعي.

وإقليم السند الجنوبية، وعاصمتها كراتشي، هي مركز تفشي المرض في باكستان، مع ما يقرب من 20 ألف حالة من أصل أكثر من 50 ألف حالة في البلاد. سجلت باكستان 1101 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد الناجم عن الفيروس.

ويشير آخر اتصال للطيار مع مراقبة الحركة الجوية، الذي تم بثه على موقع (لايف أيه تي سي دونت نت) إلى فشل في الهبوط وكان يجري محاولة أخرى.

وصرح المدير العام للخطوط الجوية الباكستانية أرشد مالك للصحفيين الجمعة في كراتشي بأنه سيتم إجراء تحقيق مستقل لكنه قال إن الطائرة في حالة عمل جيدة.

وأظهرت وثائق الصلاحية للطيران أن الطائرة خضعت آخر مرة لفحص حكومي في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. وقع كبير مهندسي الخطوط الجوية الباكستانية شهادة منفصلة في 28 إبريل/نيسان تفيد بأن جميع أعمال الصيانة قد أجريت. وقالت "إن الطائرة صالحة للطيران تمامًا وتفي بجميع معايير السلامة".

وأظهرت سجلات ملكية طائرة إيرباص (أيه320) أن شركة طيران شرق الصين استخدمت الطائرة من عام 2004 حتى 2014. ثم دخلت الطائرة أسطول الخطوط الجوية الباكستانية مؤجرة من شركة (جي إي كابيتال إفييشن سيرفيسيز). وقالت ايرباص إن الطائرة سجلت 47100 ساعة طيران و25860 رحلة حتى الجمعة.

وأضافت إيرباص أنها ستقدم مساعدة تقنية للمحققين في فرنسا وباكستان، وكذلك لشركات الطيران والمحركات.

وغرد المدير التنفيذي غيوم فوري، "نحن في شركة إيرباص نشعر بالحزن العميق من الأخبار المأساوية للرحلة (بي كيه 8303) في مجال الطيران، نعمل جميعًا بجد لمنع ذلك. ستقدم إيرباص المساعدة الكاملة لسلطات التحقيق".