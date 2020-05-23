شاهد الصور المأساوية لسقوط الطائرة الباكستانية بحي سكني

جمعت "العربية.نت" ما تيسّر من صور بائسة ومأساوية بثتها الوكالات ووسائل الإعلام المحلية في الباكستان عما أحدثه تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية بعد ظهر أمس الجمعة، حيث نجا شخصان فقط من 99 راكبا وطاقم من 8 أفراد كانوا على متنها في رحلة بدأت من مدينة لاهور وانتهت بسقوط "الايرباص اي 320" فوق حي سكني بمدينة كراتشي.

موضوع يهمك بين من كانوا على متن الطائرة الباكستانية المنكوبة، اليوم الجمعة، بمدينة كراتشي، وهم 107 أشخاص، بين ركاب وأفراد الطاقم،... استمع إلى قائد الطائرة الباكستانية وهو يستغيث قبل تحطمها العرب و العالم

ولباكستان سجل غير حافل بنكبات الطيران، ففي 2010، تحطّمت طائرة تابعة لشركة "إيربل" الجوية الخاصة، قرب العاصمة إسلام أباد، فقتل 152 كانوا على متنها في أسوأ كارثة جوية بتاريخ البلاد، وبعدها بعامين تحطمت "بوينغ 737-200 " تديرها شركة "بهوجا اير" الباكستانية، بسبب سوء الأحوال الجوية، فقضى أثناء محاولتها الهبوط في مدينة "روالبندي" بالشمال الشرقي الباكستاني، جميع ركابها البالغين 121 شخصا، اضاقة الى طاقمها المكون من 6 أشخاص.

وفي 2016 اشتعلت طائرة بالنار، تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، حين كانت في رحلة عادية من منطقة بأقصى الشمال إلى العاصمة اسلام أباد، فقضى كل من كان على متنها، وعددهم 47 شخصا.