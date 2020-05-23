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شاهد الصور المأسوية لسقوط الطائرة الباكستانية بحي سكني

المصدر: لندن- العربية.نت ووكالات
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جمعت "العربية.نت" ما تيسّر من صور بائسة ومأساوية بثتها الوكالات ووسائل الإعلام المحلية في الباكستان عما أحدثه تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية بعد ظهر أمس الجمعة، حيث نجا 3 أشخاص فقط من 99 راكبا وطاقم من 8 أفراد كانوا على متنها في رحلة بدأت من مدينة لاهور وانتهت بسقوط "الايرباص اي 320" فوق حي سكني بمدينة كراتشي.

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بين من كانوا على متن الطائرة الباكستانية المنكوبة، اليوم الجمعة، بمدينة كراتشي، وهم 107 أشخاص، بين ركاب وأفراد الطاقم،...

استمع إلى قائد الطائرة الباكستانية وهو يستغيث قبل تحطمها استمع إلى قائد الطائرة الباكستانية وهو يستغيث قبل تحطمها العرب و العالم

ولباكستان سجل غير حافل بنكبات الطيران، ففي 2010، تحطّمت طائرة تابعة لشركة "إيربل" الجوية الخاصة، قرب العاصمة إسلام أباد، فقتل 152 كانوا على متنها في أسوأ كارثة جوية بتاريخ البلاد، وبعدها بعامين تحطمت "بوينغ 737-200 " تديرها شركة "بهوجا اير" الباكستانية، بسبب سوء الأحوال الجوية، فقضى أثناء محاولتها الهبوط في مدينة "روالبندي" بالشمال الشرقي الباكستاني، جميع ركابها البالغين 121 شخصا، اضاقة الى طاقمها المكون من 6 أشخاص.

وفي 2016 اشتعلت طائرة بالنار، تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، حين كانت في رحلة عادية من منطقة بأقصى الشمال إلى العاصمة اسلام أباد، فقضى كل من كان على متنها، وعددهم 47 شخصا.

نقل القتلى من بين الحطام نقل القتلى من بين الحطام
مزيد من الخراب والدمار مزيد من الخراب والدمار
كان في الطائرة 99 راكبا و8 افراد من طاقمها ، ولم ينج من الجميع سوى 3 أشخاص كان في الطائرة 99 راكبا و8 افراد من طاقمها ، ولم ينج من الجميع سوى 3 أشخاص
جريح من السكان نقلوه من بين الحطام جريح من السكان نقلوه من بين الحطام
الجطام في كل مكان الجطام في كل مكان
آثار النار التي اشتعلت ببعض المساكن بعد اخمادها آثار النار التي اشتعلت ببعض المساكن بعد اخمادها

كلمات دالّة

#لندن- العربية.نت ووكالات, #باكستان
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