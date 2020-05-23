هيئة أوروبية تدعو لملاحقة مقاتلي داعش بـ"ارتكاب جرائم حرب"

دعت الهيئة الأوروبية المسؤولة عن تنسيق المتابعات القضائية والأحكام "يوروجاست" اليوم السبت إلى ملاحقة المتطرفين، العائدين إلى بلادهم بعدما قاتلوا في صفوف تنظيم داعش في العراق وسوريا، على المستوى الدولي بجرائم حرب.

والكثير من هؤلاء المقاتلين لا يواجهون حالياً سوى اتهامات بحكم القوانين الوطنية حول الإرهاب، وفق ما جاء في تقرير صادر عن الهيئة و"جينوسايد نيتوورك" وهي هيئة أنشأها الاتحاد الأوروبي بهدف تأمين التعاون بين المحققين الوطنيين والملاحقات الدولية بجرم الإبادة أو بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأوضحت "يوروجاست"، ومقرها لاهاي في هولندا، أنه قد وجّهت إلى هؤلاء المتطرفين العائدين اتهامات أكبر بموجب القوانين الدولية التي تُعنى بأسوأ الجرائم المرتكبة أثناء النزاعات.

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وأشار التقرير إلى أن تنظيم داعش ينبغي أن يُعتبر وفق القانون الدولي الإنساني بمثابة "طرف في نزاع مسلح غير دولي في العراق وسوريا".

وكتبت "يوروجاست": "بالتالي، قد يُحمّل أعضاؤه والمقاتلون الإرهابيون الأجانب مسؤولية ارتكابهم جرائم حرب وجرائم دولية أساسية أخرى".

وقالت إن نماذج "الاتهامات التراكمية" موجودة أصلاً خصوصاً في فرنسا وألمانيا. وطالبت الهيئتان بأن تُقام مثل هذه الملاحقات على المستوى الدولي، ما يسمح بالمطالبة بأحكام مستفيضة.

وأضافت "يوروجاست" أن الملاحقة بناء على جرائم دولية أساسية ليست محدودة بالزمن، ما سيعطي للمدعين إمكانية "العمل على هذه القضايا خلال العقود المقبلة".