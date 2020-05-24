آلاف الإصابات "بلا أعراض" بروسيا.. و90 جهة تعود للعمل

أعلنت السلطات الروسية، الأحد، تسجيل 8599 إصابة جديدة بكوفيد 19 في 84 إقليما روسيا وذلك في 24 ساعة، نحو 44% منهم لم يكن لديهم أعراض سريرية، وبذلك وصل مجمل الإصابات إلى 344481 حالة، وعادت روسيا إلى المرتبة الثانية في القوائم العالمية الخاصة بعدد الإصابات بالوباء.

وفي موسكو، تم تسجيل 2516 إصابة جديدة، نحو 80% منهم أعمارهم تقل عن 65 عاما، وبذلك يصل إجمالي الإصابات في العاصمة إلى نحو 163913 حالة.

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هذا وسجل أيضا 153 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى نحو 3544 حالة. بالمقابل وصل إجمالي من تعافى إلى حوالي 113299 ألف مصاب.

أما أعداد من تحت الرقابة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا تقدر بحوالي 282 ألف مواطن. ووصل عدد الفحوصات التي أجريت للكشف عن الفيروس إلى أكثر من 8 ملايين ونصف المليون فحص.

من جانبه، أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أنه مع بدء انخفاض الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة، من الممكن البدء في استئناف تفعيل النشاط الاقتصادي، وعمل المؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أن حوالي تسعين دائرة حكومية تتعامل مع الجمهور ستستأنف عملها وتستقبل المواطنين اعتبارا منذ صباح الغد الخامس والعشرين من مايو.

إلى ذلك، أحصي رسمياً أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا في أوروبا، نحو ثلثيها في روسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى مصادر رسمية السبت في الساعة 16,00 ت غ.

وأوروبا هي القارة الأكثر تضرراً بوباء كوفيد-19 مع تسجيلها مليونين و1995 إصابة بينها 173 ألفا و133 وفاة، فيما أحصيت خمسة ملايين و244 ألفا و616 إصابة على مستوى العالم بينها 339 ألفاً و11 وفاة.