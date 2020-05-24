انفجار يهز الصومال.. 5 قتلى في احتفالات عيد الفطر

قتل خمسة أشخاص على الأقل، وأصيب عشرون بينهم نساء وأطفال في انفجار الأحد في بيداوة، التي تبعد حوالي 250 كلم شمال غربي مقديشو، وذلك خلال الاحتفال بعيد الفطر، وفق ما أفادت الشرطة وشهود.

موضوع يهمك بعد يوم على كشف أحد النواب الإيرانيين أن وزير الدفاع أمير حاتمي، أقر بأن الحرس الثوري انتهك اللوائح والقواعد الخاصة... بعد تصريح إيراني.. أوكرانيا تتمسك بمعاقبة مسقطي الطائرة إيران

وقال المسؤول في الشرطة، محمد مختار، في اتصال مع فرانس برس إن "المعلومات الأولية التي تلقيناها تفيد بانتشال جثث خمسة أشخاص في مكان الانفجار، وإصابة أكثر من عشرين آخرين"، موضحا أن بين الضحايا "نساء وأطفالا".