ثاني دولة أوروبية تعلن هزيمة كورونا.. وشرط للدخول

كبارقة أمل جديدة في الحرب ضد الجائحة وعقب 69 يوما من الإعلان عن أول إصابة، أعلن رئيس وزراء الجبل الأسود دوسكو ماركوفيتش اليوم الاثنين، أن بلاده أصبحت خالية من فيروس كورونا، في خطوة بالغة الأهمية للسياحة.

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إلى ذلك، قال ماركوفيتش في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع هيئة مكلفة بمكافحة الوباء: "انتصرنا في المعركة مع هذا الفيروس الخبيث، وأصبح الجبل الأسود الآن أول دولة خالية من فيروس كورونا في عموم أوروبا".

وابتدأ ماركوفيتش المؤتمر الصحفي بخلع الكمامة.

وأضاف، أن "الجبل الأسود سيفتح حدوده أمام المسافرين من الدول التي لا تبلغ عن أكثر من 25 إصابة لكل 100 ألف شخص بما فيها كرواتيا وألبانيا وسلوفينيا وألمانيا واليونان".

وتأكدت 324 حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" في الجبل الأسود مع تسع وفيات.

وأغلقت الجمهورية الواقعة في منطقة البلقان أوائل مارس الماضي، الحدود والمطارات والموانئ والمدارس وحظرت التجمعات العامة والأنشطة في الأماكن المفتوحة للحد من انتشار الفيروس.

سلوفينيا الأولى

كانت حكومة سلوفينيا أعلنت مساء الخميس الماضي، انتهاء الوباء رسميا في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك، بعدما أكدت السلطات أقل من سبع إصابات جديدة يوميا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين.

وقالت الحكومة في بيان، إن الوافدين إلى سلوفينيا الآن من دول الاتحاد الأوروبي لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي سبعة أيام على الأقل كما كان عليه الحال منذ مطلع أبريل نيسان.