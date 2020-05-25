الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني بذريعة طعن جندي

حاول شاب فلسطيني، الاثنين، طعن شرطي إسرائيلي في القدس الغربية قبل أن يصاب "بجروح بالغة" برصاص قوات الأمن الإسرائيلية، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفلد، لفرانس برس إن "فلسطينياً حاول طعن ضابط في الشرطة ورد الأخير بإطلاق النار عليه وإصابته"، موضحا أن المهاجم يتحدر من القدس الشرقية.

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ووقع الهجوم عند نقطة تفتيش للشرطة بين حي أرمون هاناتسيف الاستيطاني وقرية جبل المكبر في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.

وأورد بيان الشرطة أن المهاجم الذي يناهز عمره ثلاثين عاما أصيب "بجروح بالغة" بالرصاص ونقل إلى مستشفى في القدس.

وشهدت إسرائيل والضفة الغربية المحتلة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، هجمات شنها شبان فلسطينيون على إسرائيليين، وتراجعت وتيرة هذه الهجمات وباتت متقطعة.