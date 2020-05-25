جونسون: ننوي إعادة فتح المتاجر غير الأساسية في يونيو

المصدر: لندن - فرانس برس، رويترز

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين، أن المملكة المتحدة تعتزم إعادة فتح المتاجر غير الأساسية في 15 حزيران/يونيو في إطار تخفيف جديد للإغلاق الذي فرض منذ شهرين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقال جونسون: "ننوي في 15 يونيو السماح بإعادة فتح كل المتاجر غير الأساسية، من المراكز التجارية إلى المحال المستقلة الصغيرة".

إلا أن صالونات تصفيف الشعر والتجميل والفنادق ستظل مغلقة بسبب خطر تفشي الوباء في هذه الأمكنة.

يذكر أن بيانات رسمية أظهرت الاثنين أن مجموع الوفيات جراء الإصابة المؤكدة بكورونا في المملكة المتحدة قد زاد بمقدار 121 وفاة مقارنة باليوم السابق، ليبلغ الإجمالي 36914 وفاة.