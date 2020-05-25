"القدس خط أحمر".. موجة انتقادات تذكر أردوغان بكلامه

"ترفع علم القدس وعلم إسرائيل، تتاجر بالقضية، لماذا لم تعترض قبل سنوات حين قال شارون إن القدس عاصمة إسرائيل" هذا غيض من فيض التعليقات التي ملأت خلال الساعات الماضية العديد من الحسابات على مواقع التواصل.

صحفي تركي لـ أردوغان : تقول إن القدس شرفنا ولم تعترض علي قول شارون أن القدس عاصمة إسرائيل. قلت لن أطبع مع إسرائيل طوال فترة رئاستي، إلا أن تجارة عائلتك مع إسرائيل إزدهرت. ما دمت تفكر بفلسطين بهذا القدر، لماذا تطبق نظام التأشيرة على الفلسطينيين بينما يدخل الاسرائيلين بدون تأشيرة ؟ pic.twitter.com/bCogxwKAvy — شؤون تركية (@TurkeyAffairs) May 23, 2020

فقد فتح الإعلان أمس الأحد عن وصول أول طائرة شحن إسرائيلية إلى مطار إسطنبول وابلاً من الانتقادات بوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرين أنه لطالما "تاجر" بالقضية الفلسطينية على الملأ وفي خطاباته، لكنه يقيم أطيب العلاقات التجارية مع إسرائيل.

لا بل إن بعض الناشطين ذكّروه بكلمة ألقاها بمناسبة عيد الفطر، اعتبر فيها أن قضية "القدس خط أحمر" بالنسبة للمسلمين حول العالم.

كما قال الرئيس التركي، بحسب ما نقلت عنه الإثنبين وكالة الأناضول الرسمية، "لن نقبل بمنح الأراضي الفلسطينية لأحد". وأضاف "خلال الأسبوع الماضي فقط، شهدنا قيام إسرائيل بتفعيل خطة احتلال وضم جديدة تتجاهل السيادة الفلسطينية والقانون الدولي"!

مستويات غير مسبوقة من التعاون

وتزامن هذا الخطاب مع كشف السفارة الإسرائيلية في تركيا عن وصول طائرة شحن تابعة لخطوط "العال" الإسرائيلية إلى مطار إسطنبول.

وقالت السفارة على حسابها الرسمي على تويتر مساء الأحد: "لأول مرة منذ التوقف الذي دام 10 سنوات، طائرة شحن تابعة لخطوط العال حطت في إسطنبول هذا الصباح، ستساعد في التبادل التجاري بين البلدين للوصول إلى مستويات غير مسبوقة عبر تسيير رحلات بينهما".

أتى ذلك، بعد أن كشفت وسائل اعلام إسرائيلية عن استئناف تلك الرحلات.

يشار إلى أن طائرة " العال" الإسرائيلية El Al's Dreamliner ، المحولة لتكون قادرة على نقل البضائع، هبطت الأحد في إسطنبول، وحمّلت 24 طنًا من المعدات الإنسانية لمكافحة فيروس كورونا التاجي.

فبعد انقطاع دام 10 سنوات، عادت تلك الشركة لتسيير رحلاتها إلى تركيا بشكل منتظم، وفقاً لما أوردته صحيفة The Jerusalem Post.

إلى ذلك، تم السماح لتلك الشركة الإسرائيلية بتشغيل رحلتين إضافيتين هذا الأسبوع، بعد أن تقدمت بطلب للحصول على إذن لتشغيل الرحلات الجوية بشكل منتظم.

وكانت "العال" واحدة من أكثر الشركات تضررا من أزمة الوباء، الذي اجتاح العالم، مما جعل من شبه المستحيل إطلاق رحلات دولية.