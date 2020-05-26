استقالة وزير بريطاني احتجاجاً على  خرق مستشار جونسون للعزل

استقال وزير في الحكومة البريطانية، الثلاثاء، لتشكيكه في التبريرات التي منحها دومينيك كامينغز، مستشار رئيس الوزراء بوريس جونسون، حول خرقه تدابير العزل.

وقال وزير الدولة لشؤون اسكتلندا دوغلاس روس في تغريدة: "لا تزال هناك نقاط من التوضيح (الذي قدمه كامينغز) تثير لديّ بعض الشكوك"، وذلك غداة مؤتمر صحافي لكامينغز برر فيه أسباب خرقه للقيود.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن كامينغز، مستشار رئيس الوزراء البريطاني جونسون، تصرف بطريقة معقولة عندما سافر لشمال إنجلترا خلال إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء فيروس كورونا المستجد ووصفه بأنه رجل يتمتع بالنزاهة.

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وأضاف جوف، وهو حليف منذ فترة طويلة لكامينغز، أنه لم ينتهك نص الإرشادات الحكومية المتعلق بإجراءات العزل العام لكنه كان ببساطة يحاول رعاية زوجته وابنه البالغ من العمر أربع سنوات.



وقال جوف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "دومينيك يتفهم بالكامل ما شعر به الناس من قلق لدى انتشار هذه القصة... سيتفهم أغلب الناس أنه كان تحت ضغط وسعى لوضع صحة زوجته وابنه أولا". ووصف كامينغز بأنه "رجل يتمتع بالشرف والنزاهة".