الاتحاد الأوروبي: لسنا سذجا فيما يتعلق بالسلوك الصيني

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن على الصين احترام الحكم الذاتي في هونغ كونغ، وسط جدل بشأن خطط بكين لتطبيق قانون للأمن القومي على المدينة.

وقال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي الذي يمثل الحكومات الأوروبية: "نولي الكثير من الأهمية للحفاظ على درجة الحكم الذاتي العالية في هونغ كونغ بما يتسق مع القانون الأساسي والالتزامات الدولية".

وأكد، بعد مؤتمر عبر الاتصال المرئي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن الاتحاد الأوروبي واليابان "لديهما ذات الأفكار" بشأن الصين، مضيفاً: "لسنا سذجا فيما يتعلق بالسلوك الصيني".

وأشار ميشيل إلى أن أوروبا تدعم مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذي يحدد الحكم الذاتي لهونغ كونغ.

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وكان رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ قد اقترح قانوناً للأمن من شأنه أن ينتقص من الوضع القانوني المستقل لهونغ كونغ. ومن المقرر أن يناقش برلمان الصين مشروع القانون ويقره يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الملف في اجتماع دوري يوم الجمعة. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن من السابق لأوانه قول إن كان التكتل سيبحث فرض عقوبات على بكين.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل أمس الاثنين إن التكتل يحتاج إلى "استراتيجية أكثر قوة" مع بكين.

وفي سياق متصل، قالت غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إنها تشعر بقلق عميق من مشروع القانون الصيني المقترح بشأن هونغ كونغ لأنه قد يقوض حكمها الذاتي بموجب إطار العمل المعروف باسم "دولة واحدة ونظامان"، وحثت بكين على تهدئة الموقف.

وأضافت غرفة التجارة في بيان إن ذلك "سيكون خطأ فادحاً" يعرض وضع هونغ كونغ الخاص للخطر، وهو وضع أساسي لدورها كمقصد ومركز جاذب للاستثمارات والأموال.