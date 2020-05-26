رئيس الصين يدعو للاستعداد للقتال المسلح وسط تفشي كورونا

نقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله اليوم الثلاثاء، إن الصين ستكثف استعداداتها للقتال المسلح وستعمل على تحسين قدراتها على تنفيذ المهام العسكرية، وذلك في ظل تأثير جائحة كورونا الكبير على الأمن القومي.

ونسب التلفزيون إلى الرئيس الصيني قوله إن أداء بلاده في التصدي لفيروس كورونا المستجد أثبت نجاح الإصلاحات العسكرية التي تبنتها، مضيفاً أنه يتعين على القوات المسلحة استكشاف سبل جديدة للتدريب وسط الجائحة.

ويرأس شي اللجنة العسكرية المركزية بالصين، وجاءت تصريحاته خلال حضوره اجتماعاً عاماً لوفد من جيش التحرير الشعبي وقوات الشرطة المسلحة على هامش الجلسة السنوية للبرلمان.

وتواصل الصين هذا الأسبوع عقد الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب، والتي تُعقد وسط قيود التباعد الاجتماعي.

وسجلت الصين اليوم الثلاثاء سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعهم مواطنون صينيون عائدون من الخارج.

ولا يزال هناك 81 مريضا بكورونا فقط في المستشفيات، بينما هناك 408 آخرين في حالة عزل حيث تم رصدهم كحالات مشتبه بها أو ظهرت نتيجة اختباراتهم إيجابية دون ظهور أي أعراض.

قد أعلنت الصين عن إجمالي 4634 حالة وفاة بسبب الفيروس من بين 82992 إصابة.

ومع انخفاض الأعداد، عاد الطلاب تدريجياً إلى المدارس، وتستعد بعض المدارس الدولية في العاصمة بكين لإعادة فتح أبوابها في الأول من يونيو/ حزيران المقبل.