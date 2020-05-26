فريق من "إيرباص" يزور باكستان للتحقيق في تحطم الطائرة

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن خبراء من شركة طائرات "إيرباص" فتحوا تحقيقاً في تحطم طائرة الركاب الأسبوع الماضي والذي أسفر عن مقتل 97 شخصاً.

والجمعة، سقطت طائرة من طراز "ايرباص إيه. 320" في حي مزدحم بالقرب من المطار في مدينة كراتشي الساحلية، وقضى طاقمها والمسافرون باستثناء راكبين.

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وأدى الحادث إلى تضرر 18 منزلاً دون حدوث وفيات، نظراً لتجمع السكان في المساجد المجاورة وقت تحطم الطائرة فوق منازلهم. وأصيب ثمانية أشخاص فقط على الأرض بجروح بسبب الحادث.

وقالت تقارير أولية إن طائرة الخطوط الجوية الباكستانية تحطمت بعد عطل في المحرك. وذكرت سلطات الطيران الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أنها تشاركت نتائجها الأولية مع فريق "إيرباض" الزائر المكون من 11 عضواً من شركة تصنيع الطائرات الأوروبية.

وقال عبد الحفيظ، المتحدث باسم وكالة الاستخبارات الباكستانية، إن خبراء ومهندسي "إيرباص" سيزورون موقع تحطم الطائرة. وأضاف: "سنقدم كل المساعدة الممكنة للخبراء التقنيين في ايرباص".

وأضاف حفيظ أن باكستان سلمت حتى الآن 41 جثة لعائلاتها، موضحاً أن اختبارات الحمض النووي تجري حالياً لتحديد هويات الضحايا الآخرين.

وكان المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية عبد الستار كوخار قد قال، إن الطائرة أقلعت من مدينة لاهور شرقي باكستان وتحطمت أثناء محاولتها الهبوط في مطار كراتشي.