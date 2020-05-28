7 قتلى من الأمن الأفغاني بهجوم لطالبان

ما إن انتهت الهدنة التي أعلنت عنها حركة طالبان بمناسبة عيد الفطر السعيد، إلا ونفذ عناصرها هجوما جديدا.

موضوع يهمك أطلقت الحكومة الأفغانية سراح المئات من سجنائها من عناصر طالبان، اليوم الثلاثاء، في أكبر عملية إطلاق سراح لسجناء في يوم... أفغانستان.. أكبر عملية لإطلاق سجناء طالبان في يوم واحد العرب و العالم

فقد قتل 7 من قوات الأمن الأفغانية، الخميس، في هجوم نسبه مسؤولون إلى طالبان.

وقالت وحيدة شهكار الناطقة باسم حاكم بروان إن المقاتلين هاجموا نقطة مراقبة في الولاية الواقعة شمال العاصمة كابول، موضحة أن "طالبان أيضا تكبدوا خسائر".

من جهته، ذكر قائد شرطة المنطقة حسين شاه أن مقاتلي طالبان أضرموا النار بنقطة المراقبة ما أدى إلى مقتل خمسة من أفراد قوات الأمن.

وقتل آخران بالرصاص.

إطلاق سجناء

يشار إلى أن السلطات الأفغانية كانت أفرجت، الثلاثاء، عن مئات إضافيين من سجناء حركة طالبان، في وقت تزايدت فيه الدعوات لحث طالبان على تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنته لثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر، إلا أنها دعوات لم تفلح.

وصمدت الهدنة، الثانية فقط خلال 19 عاماً من النزاع في البلاد، ما شكل استراحة نادرة للقتال العنيف.