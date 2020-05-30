ألمانيا: قطع علاقة أميركا مع منظمة الصحة انتكاسة خطيرة

اعتبر وزير الصحة الألماني ينس سبان، أن قطع الولايات المتحدة علاقتها مع منظمة الصحة العالمية يشكل "انتكاسة خطيرة للصحة العالمية".

وأكد الوزير الألماني في تغريدة على "تويتر"، أن على الاتحاد الأوروبي "الالتزام بشكل أكبر" ماليا بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب قطع كل الجسور مع منظمة الصحة العالمية التي يتهمها بمحاباة بكين.

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كما اعتبر ينس أنه "حتى يكون لها مستقبل، تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى إصلاحات". وشدد على أن تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في المنظمة هو إحدى أولويات ألمانيا التي تتسلم الرئاسة الدورية للتكتّل في الأول من تموز/يوليو.

هذا وكان ترمب أعلن في وقت متأخر، مساء الجمعة، إنهاء علاقة الولايات المتحدة مع منظمة الصحة بسبب طريقة تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، مضيفا أن المنظمة صارت دمية في يد الصين، وأن المسؤولين الصينيين "تجاهلوا التزاماتهم بإبلاغ" المنظمة بشأن الفيروس وضغطوا عليها "لتضلل العالم".

وخلال حديثه في البيت الأبيض مضى ترمب في تنفيذ تهديداته المتكررة بوقف التمويل الأميركي للمنظمة والذي يصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنويا.

وقال إن المنظمة العالمية فشلت في إجراء الإصلاحات التي طالب بها في وقت سابق من الشهر الجاري.

كما أضاف أن المسؤولين الصينيين "تجاهلوا التزاماتهم بإبلاغ" المنظمة بشأن الفيروس وضغطوا عليها "لتضلل العالم" عندما اكتشفت السلطات الصينية الفيروس للمرة الأولى.