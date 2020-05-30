بريطانيا: نمر بلحظة خطيرة جدا في مواجهة كورونا

قال نائب كبير مسؤولي الصحة في إنجلترا جوناثان فان-تام اليوم السبت إن بريطانيا تمر بلحظة خطيرة للغاية في مواجهة فيروس كورونا إذ بدأت في تخفيف بعض إجراءات العزل العام، مشيرا إلى أن على الناس الالتزام باتباع الإرشادات دون أن يحيدوا عنها.

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وأضاف في إفادته الصحفية اليومية أن على الناس أن "يتسموا بالحساسية والتناسب فيما يتعلق بالحرية التي نريد أن نمنحها لهم في النهاية".

وقال إن الجمهور بحاجة "لاتباع الإرشادات بحذافيرها.. دون أن يحيدوا عنها".

إلى ذلك، قالت الحكومة البريطانية اليوم السبت إنه يمكن استئناف كل الأنشطة الرياضية اعتبارا من أول يونيو حزيران بدون جماهير بعد حوالي ثلاثة أشهر من التوقف بشرط استيفاء القيود الصارمة.

ومن المتوقع أن يكون سباق جينياس 2000 للخيول هو أول حدث كبير يقام في السادس من يونيو حزيران.



وتوقف النشاط الرياضي في بريطانيا منذ مارس آذار في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 38 ألف شخص في المملكة المتحدة.

وسجلت بريطانيا اليوم السبت إن الوفيات الناجمة عن إصابات مؤكدة بمرض كوفيد-19 زادت بعد تسجيل 215 وفاة إضافية، ليرتفع الإجمالي إلى 38376.