قفزة قياسية في إصابات كورونا بالهند.. ومودي: المعركة طويلة

سجلت الهند 7964 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 اليوم السبت في قفزة يومية قياسية، مما يثير احتمال تمديد رئيس الوزراء ناريندرا مودي إجراءات العزل العام إلى ما بعد 31 مايو/أيار.

وفي رسالة مفتوحة بمناسبة مرور عام على ولايته الثانية، ناشد مودي سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة اتباع جميع قواعد العزل العام وإغلاق المنشآت لمنع انتشار الجائحة.

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وقال إن أمام الهند "معركة طويلة" مع فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

ومضى قائلا "بلدنا محاصر‭‭ ‬‬بالمشكلات وسط عدد هائل من السكان وموارد محدودة"، مضيفا أن العمالة المحلية والوافدة "تعرضت لمعاناة‭‭ ‬‬جسيمة" بسبب القيود.



وقال مسؤول بوزارة الداخلية اليوم السبت، إن الحكومة قد تمدد العزل العام إلى ما بعد 31 مايو/أيار. ولم ترد وزارة الداخلية على طلب لمزيد من التعليق.





وتشير بيانات رويترز إلى أن الهند سجلت في المجمل 173763 حالة إصابة بكوفيد-19 و4971 وفاة لتكون تاسع أكثر الدول تضررا بالجائحة على مستوى العالم.

هذا ويواصل الفيروس المستجد في مسيرته التوسعية، ليطرق حسب آخر الإحصاءات باب الـ 6 ملايين إصابة. فقد تجاوز عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 الناجم عن كورونا ستة ملايين حالة، وفقا لموقع "وورلد ميتر". وبلغ عدد الإصابات 6 ملايين و23 ألفا و154 حالة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات بالوباء العالمي 366 ألفا و365 حالة، فيما شفي أكثر من 2.6 مليون مصاب من المرض.