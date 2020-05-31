الهند تطرد مسؤولين اثنين بسفارة باكستان بتهمة التجسس

أعلنت وزارة الخارجية الهندية الأحد أنه تم طرد مسؤولين اثنين في السفارة الباكستانية في نيودلهي بتهمة "الضلوع في أنشطة تجسس".

وقالت الخارجية في بيان إن "الحكومة أعلنت المسؤولين المذكورين شخصين غير مرغوب فيهما لضلوعهما في أنشطة لا تنسجم مع مهمتهما كعضوين في بعثة دبلوماسية"، موضحة أن عليهما مغادرة البلاد "خلال 24 ساعة".

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