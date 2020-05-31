تركيا.. العثور على مقبرة جماعية لأكراد بأحد كهوف ماردين

عثر سكان قرية أكيول في ولاية ماردين التركية على مقبرة جماعية تحوي رفات عشرات الأشخاص في أحد الكهوف.

ويعتقد أن العظام تعود لمدنيين أكراد، تم خطفهم وقتلهم على يد الاستخبارات التابعة للدرك خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث يتهم جهاز استخبارات الدرك بخطف آلاف الأكراد الذين لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن في حين لا تزال مدن عديدة في تركيا تشهد تظاهرات أسبوعية لأسر المفقودين.

موضوع يهمك لا تزال قضية وفاة جورج فلويد في مينيابوليس الأميركية تتفاعل. وفي جديدها ما أعلنه الطبيب الشرعي أن التشريح الأولي لجثة... طبيب يفجر مفاجأة: التشريح لم يثبت أن فلويد توفي نتيجة الخنق أميركا

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد شن حملة قمع شرسة ضد رؤساء البلديات الأكراد في تركيا، في الفترة التي سبقت العملية التركية ضد القوات الكردية في شمال سوريا.

وشنت تركيا هجومها الثالث على شمال شرقي سوريا الشهر الماضي لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن حدودها وإقامة منطقة آمنة تأمل أن ترحل لها مليوني لاجئ سوري.