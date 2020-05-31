عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

تركيا.. العثور على مقبرة جماعية لأكراد بأحد كهوف ماردين

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

عثر سكان قرية أكيول في ولاية ماردين التركية على مقبرة جماعية تحوي رفات عشرات الأشخاص في أحد الكهوف.

ويعتقد أن العظام تعود لمدنيين أكراد، تم خطفهم وقتلهم على يد الاستخبارات التابعة للدرك خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث يتهم جهاز استخبارات الدرك بخطف آلاف الأكراد الذين لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن في حين لا تزال مدن عديدة في تركيا تشهد تظاهرات أسبوعية لأسر المفقودين.

موضوع يهمك
?
لا تزال قضية وفاة جورج فلويد في مينيابوليس الأميركية تتفاعل. وفي جديدها ما أعلنه الطبيب الشرعي أن التشريح الأولي لجثة...

طبيب يفجر مفاجأة: التشريح لم يثبت أن فلويد توفي نتيجة الخنق طبيب يفجر مفاجأة: التشريح لم يثبت أن فلويد توفي نتيجة الخنق أميركا

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد شن حملة قمع شرسة ضد رؤساء البلديات الأكراد في تركيا، في الفترة التي سبقت العملية التركية ضد القوات الكردية في شمال سوريا.

وشنت تركيا هجومها الثالث على شمال شرقي سوريا الشهر الماضي لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن حدودها وإقامة منطقة آمنة تأمل أن ترحل لها مليوني لاجئ سوري.

كلمات دالّة

#مقبرة جماعية, #أكراد, #مقبرة_جماعية, #تركيا
إقرأ أيضاً مقتل 6 في انفجار قنبلة في حافلة بالصومال مقتل 6 في انفجار قنبلة في حافلة بالصومال 08:56 GMT
إقرأ أيضاً داعش يتبنى هجوماً على حافلة محطة تلفزيونية أفغانية داعش يتبنى هجوماً على حافلة محطة تلفزيونية أفغانية 09:03 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر