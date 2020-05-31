مقتل 10 في انفجار قنبلة في حافلة بالصومال

قُتل 10 أشخاص على الأقل وجُرح 12 آخرون في انفجار عبوة ناسفة خلال مرور حافلة صغيرة اليوم الأحد بالقرب من مقديشو، وفق ما أعلنت وزارة الإعلام الصومالية.

وذكر بيان صادر عن الوزارة "قُتل ما لا يقل عن 10 مدنيين في انفجار في منطقة لافول صباح اليوم"، مضيفاً أن الضحايا كانوا في طريقهم لحضور جنازة.

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وتسلك الطريق حيث وقع الانفجار العديد من المركبات الحكومية والأمنية.

وأشار شهود عيان إلى أن الحافلة الصغيرة دمّرت بالكامل.

وقال دود دويو وهو أحد الشهود: "كان الأمر مروعاً.. انفجرت العبوة الناسفة عند مرور الحافلة ودمرتها بالكامل"، مضيفاً "لقد تمزقت جثث المدنيين".

وأشار شاهد آخر هو عبد الرزاق عدن إلى أن الحافلة الصغيرة كانت تقل "أكثر من 20 شخصاً" وأن 10 قتلوا على الفور "ونقل الآخرون، الذين أصيبوا إصابات خطيرة" إلى المستشفى.

من جهته، قال نور حاجي الموظف في "مستشفى المدينة" بمقديشو، الذي نُقل إليه المصابون: "حسبت أربعة قتلى، بينهم والد زوجتي".

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

والصومال غارق في الصراع منذ 1991، عندما أطاح زعماء العشائر بالرئيس محمد سياد بري ثم تحولوا ضد بعضهم البعض.

ومنذ 2008، تقاتل "حركة الشباب" المتطرفة للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال وتأسيس حكم لها. وقد شنت العديد من الهجمات الدموية.