مقتل 6 في انفجار قنبلة في حافلة بالصومال

لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم اليوم الأحد عندما انفجرت قنبلة مزروعة على طريق قرب العاصمة الصومالية مقديشو أثناء مرور حافلة صغيرة، حسب ما قالته الشرطة وشهود عيان.

وقال قائد بالشرطة يدعى فرح حسن لوكالة "رويترز": "ما نعلمه حتى الآن هو أن الانفجار قتل ستة أشخاص وأصاب آخرين.. عدد القتلى مرشح للزيادة".

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وتسلك الطريق حيث وقع الانفجار العديد من المركبات الحكومية والأمنية.

قال نور حاجي الموظف في "مستشفى المدينة" بمقديشو، الذي نُقل إليه المصابون: "حسبت أربعة قتلى، بينهم والد زوجتي".

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

والصومال غارق في الصراع منذ 1991، عندما أطاح زعماء العشائر بالرئيس محمد سياد بري ثم تحولوا ضد بعضهم البعض.

ومنذ 2008، تقاتل "حركة الشباب" المتطرفة للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال وتأسيس حكم لها. وقد شنت العديد من الهجمات الدموية.