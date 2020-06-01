اليونان تندد بـ"استفزاز تركي جديد" وتؤكد عزمها التصدي له

وصفت أثينا اليوم الاثنين نية أنقرة بدء عمليات تنقيب جديدة عن النفط شرق البحر المتوسط بـ"الاستفزاز الجديد" بعد تصاعد حدة التوتر في الأشهر الماضية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس: "نُشر في الجريدة التركية الرسمية طلبات ترخيص من شركة النفط التركية للقيام بعمليات تنقيب جديدة في منطقة الجرف القاري اليوناني تندرج في سلسلة تحركات للدولة المجاورة التي تحاول تدريجياً انتزاع الحقوق السيادية لليونان".

وأوضح ديندياس في بيان أن اليونان "مستعدة للتصدي لمثل هذه الاستفزازات الجديدة إذا أقدمت تركيا على تنفيذ ذلك".

والجمعة أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز أن أنقرة "تخطط لبدء عمليات تنقيب جديدة عن المشتقات النفطية خلال ثلاثة أو أربعة أشهر" في شرق البحر المتوسط بموجب اتفاق مثير للجدل وقع مع حكومة الوفاي الليبية في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ولم يكشف مكان إجراء عمليات التنقيب هذه.

وكالعديد من الدول المطلة على المتوسط، نددت اليونان بالاتفاق بين فايز السراج وتركيا والذي يوسع إلى حد كبير منطقة الجرف القاري التركي.

موضوع يهمك حض الناشط السياسي والخبير الاقتصادي الليبي فوزي عمار القوى الحية في ليبيا على مقاومة "إعادة الاحتلال العثماني للعاصمة... خبير ليبي: تركيا حولت قاعدة المتطرفين من إدلب إلى طرابلس المغرب العربي

وترى أثينا أن الاتفاق يرمي إلى زيادة نفوذ تركيا في المتوسط، حيث كانت أنقرة قامت بعمليات استكشاف قرب قبرص ما أثار احتجاجات الجزيرة المتوسطية واليونان ومصر.

ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا مراراً إلى وقف "عمليات التنقيب غير المشروعة" عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص لأنها تتداخل مع المنطقة الاقتصادية لقبرص العضو في التكتل الأوروبي. وهدد أنقرة بعقوبات.

واليوم قال ديندياس" "لا يمكن لأعمال تركيا غير المشروعة أن تمس السيادة اليونانية التي تقوم على القانون الدولي وقانون البحار".

وشهدت العلاقات بين البلدين مؤخراً توتراً جديداً بعدما سعت أنقرة للحصول على دعم الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى مطالبها في سوريا وملف الهجرة.

والأسبوع الماضي أرسلت أثينا "في إجراء احترازي" 400 شرطي إلى حدودها البرية مع تركيا (شمال شرق) لمنع تدفق محتمل لمهاجرين كما حصل في شباط/فبراير الماضي.