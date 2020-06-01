تركيا أرسلت 11 ألف مرتزق من المتطرفين السوريين للقتال في ليبيا

أرسلت الحكومة تركيا دفعة جديدة تضم 400 مقاتل من الفصائل السورية الموالية لها للمشاركة في معارك ليبيا، ليبلغ إجمالي المرتزقة الذين نقلتهم لمعارك طرابلس 11600 مقاتل، وذلك وفق إحصائية المرصد السوري لحقوق الإنسان المتابع للشأن السوري.

وقال المرصد السوري "بلغ عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500، فيما بلغ إجمالي القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا بلغ نحو 351".

موضوع يهمك شن الجيش الليبي، الاثنين، غارات جوية على تشكيلات الوفاق ومواقع المرتزقة في غريان.وأسقط الجيش الوطني الليبي في وقت سابق... غارات للجيش الليبي على تشكيلات الوفاق ومواقع المرتزقة بغريان المغرب العربي

يأتي ذلك فيما أفاد مراسل "العربية" في روما رفعت النجار أن مرصدا عسكريا إيطاليا ذكر أنه تتبع ما لا يقل عن 11 رحلة طيران عسكرية تركية بين إسطنبول ومصراتة خلال آخر تسعة أيام.

وأوضح المرصد العسكري الإيطالي أن آخر الرحلات التي تتبعها في الدقائق التي أعلن فيها بيانه كانت لطائرة لوكهيد C-130E (63-3188) المغادرة من إسطنبول إلى منطقة مدار الطيران بطرابلس. وقال إنه قبل بضع دقائق من مغادرة تلك الطائرة غادرت طائرة لوكهيد أخرى سي 130 إي (71-01468) إسطنبول متجهة إلى الجنوب. ووجهة تلك الرحلات الجوية هي مصراتة في ليبيا.

وأكد المرصد أنه تتبع ورصد ما لا يقل عن أحد عشر رحلة مماثلة لتلك الطائرات التركية العسكرية خلال الأيام التسعة الأخيرة، منها رحلتان على الأقل وصلتا مصراتة منذ يوم الجمعة الماضي.