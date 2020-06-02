ارتفاع ضحايا كورونا في روسيا.. 8863 إصابة بيوم

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 8863 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 85 إقليماً، نحو 42% منهم لم يكن لديهم أعراض سريرية، وفق ما أعلن مركز العمليات الثلاثاء.

يشار إلى أنه بذلك وصل عدد الإصابات في روسيا إلى نحو 423 ألفاً و741 حالة.

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وفي موسكو تم تسجيل 2286 إصابة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الإصابات في العاصمة إلى نحو 185 ألفاً و374 حالة.

كما سجل 182وفاة في البلاد ليصل الإجمالي إلى نحو 5037.

في المقابل تعافى 11 ألفاً و108 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث وصل عدد حالات الشفاء إلى 186 ألفاً و985.

أما أعداد من هم تحت الرقابة الطبية للاشتباه بإصابتهم بكورونا فتقدر بحوالي 305 آلاف شخص.

يذكر أن عدد الفحوصات التي أجريت للكشف عن الفيروس قد وصل إلى 11 مليوناً. ويستمر هذا الإجراء بمعدل 230 ألف فحص يومياً.