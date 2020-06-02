بعد وصول 12 حالة مصابة.. اليونان تعلق رحلاتها مع قطر

أوقفت اليونان، الثلاثاء، رحلات الطيران الجوي من إلى قطر بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة 12 شخصا على متن طائرة قادمة من الدوحة بفيروس كورونا المستجد.

وكان المذكورون على متن طائرة تقل 91 شخصا من الدوحة لأثينا ووصلت أمس الاثنين. وقالت السلطات إن فحوصا أجريت وتم اصطحاب الركاب لفندق يستخدم كحجر الصحي.

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كما قالت وزارة الحماية المدنية إن من ثبتت إصابتهم سيبقون في الحجر الصحي 14 يوما بينما من جاءت نتيجتهم سلبية سيبقون في الحجر الصحي لسبعة أيام. ومن بين من أثبتت الاختبارات إصابتهم بكورونا تسعة من باكستان يحملون وثائق إقامة في اليونان ويونانيان قادمان من أستراليا وشخص من أسرة يونانية يابانية.

هذا وسيستمر التعليق ساريا حتى 15 يونيو حزيران.

أكثر الدول انتشاراً للوباء

إلى ذلك، أعلنت الدوحة اليوم، تسجيل 1826 إصابة جديدة وتسجيل 3 وفيات، ليكسر إجمالي الحالات حاجز 60 ألفا.

وتعتبر قطر من أكثر الدول التي ينتشر فيها الفيروس المميت، وذلك عند مقارنة عدد السكان بعدد الإصابات.

وفي منتصف مايو الماضي، أعلنت السلطات القطرية عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات أو الغرامة بنحو 55 ألف دولار، لأولئك الذين لا يلتزمون بارتداء الأقنعة الواقية التي أصبحت إلزامية وفق وسائل إعلام رسمية، وذلك بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا في البلاد.

وتضاعفت الأرقام في قطر مرة كل 8 أيام خلال شهر إبريل الماضي، لتصبح مثل إسبانيا وقبل إيطاليا، وفقا لمقياس عدد الإصابات بالنسبة إلى عدد السكان.