بعد وصول حالات مصابة.. اليونان تعلق رحلاتها مع قطر

أعلنت السلطات اليونانية، الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية مع قطر، وذلك بعد وصول حالات مصابة بفيروس كورونا.

هذا وأعلنت الدوحة اليوم، تسجيل 1826 إصابة جديدة وتسجيل 3 وفيات، ليكسر إجمالي الحالات حاجز 60 ألفا.

موضوع يهمك بعد أشهر من المعاناة وفرض قيود التنقل، أتى الخبر السار من منظمة الصحة العالمية. فقد أعلنت الثلاثاء أن جائحة كورونا التي... خبر سار من الصحة العالمية.. الوباء يتراجع بشكل ملحوظ العرب و العالم

وتعتبر قطر من أكثر الدول التي ينتشر فيها الفيروس المميت، وذلك عند مقارنة عدد السكان بعدد الإصابات.

وفي منتصف مايو الماضي، أعلنت السلطات القطرية عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات أو الغرامة بنحو 55 ألف دولار، لأولئك الذين لا يلتزمون بارتداء الأقنعة الواقية التي أصبحت إلزامية وفق وسائل إعلام رسمية، وذلك بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا في البلاد.

وتضاعفت الأرقام في قطر مرة كل 8 أيام خلال شهر إبريل الماضي، لتصبح مثل إسبانيا وقبل إيطاليا، وفقا لمقياس عدد الإصابات بالنسبة إلى عدد السكان.