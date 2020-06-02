شاهد الجيش الإسرائيلي يجتاز السياج التقني مع لبنان

اجتازت قوة مشاة تابعة للجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، السياج التقني على الحدود مع لبنان.

واجتازت السياج التقني عبر البوابة الحديدية عند محلة المحافر خراج بلدة عديسة (جنوب لبنان) بمؤازرة دبابتي ميركافا، وفق مراسل "العربية".

كما تقوم بعملية مسح وتمشيط للمنطقة المذكورة دون خرق الخط الأزرق.

إلى ذلك سجل استنفار كبير للجيش اللبناني الذي استقدم عددا من الآليات العسكرية واتخذ مواقع قتالية، وتحاول قوات اليونيفيل تطويق التطور.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على تويتر، إن "قوة عسكرية نفذت "أعمالاً اعتيادية" في منطقة حدودية تحت سيادة إسرائيلية".

وأضاف أدرعي أن "أفراداً من الجيش اللبناني وصلوا المكان، ووجه الطرفان أسلحتهما نحو بعضهما البعض".

كما أكد: "سنواصل العمل داخل أراضينا لمنع محاولات التسلل إليها".

يذكر أنه في 22 أبريل الماضي عبر 20 عنصراً من الجيش الإسرائيلي مع كلب بوليسي السياج التقني والبوابة الحديدية في محلة المحافر خراج بلدة عديسة بمؤازرة دبابة ميركافا.

وقامت هذه القوة بعملية تمشيط ومسح من دون خرق الخط الأزرق.