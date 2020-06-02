قطار الاعتقالات مستمر.. 118 عسكرياً تركياً إلى السجن

أصدر الادعاء العام في إسطنبول مذكرات اعتقال الثلاثاء بحق 118 عسكرياً على خلفية صلاتهم المشتبه بها مع فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة، فيما تواصل تركيا حملتها على شبكة تلقي باللوم فيها في محاولة انقلاب عام 2016.

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وذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن 72 من المشتبه بهم اعتقلوا في مداهمات متزامنة في 35 محافظة في أنحاء تركيا لعلاقتهم المزعومة بشبكة غولن، كما تبحث الشرطة عن 46 مشتبهاً بهم آخرين.

إلى ذلك يعمل 98 من المشتبه بهم الذين استهدفتهم مذكرات الاعتقال حالياً في الجيش واثنين منهم من المدنيين، وفق الوكالة.

ومنذ محاولة الانقلاب، تم اعتقال حوالي 77 ألف شخص وفصل حوالي 130 ألفاً آخرين، بمن فيهم أفراد عسكريون، من وظائف الدولة في الحملة المستمرة على شبكة غولن.

يشار إلى أن غولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 1999، ينفي ضلوعه في محاولة الانقلاب.