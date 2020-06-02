هجوم انتحاري في الحي الدبلوماسي بكابول.. قتيل و3 جرحى

فجر انتحاري نفسه في مسجد يقع عند مدخل الحي الدبلوماسي في كابول خلال صلاة العشاء، ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، وفق ما أفاد مسؤول أفغاني.

وقال طارق أريان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن "انتحاريا فجر نفسه داخل مسجد وزير أكبر خان" في الحي الدبلوماسي في العاصمة حيث العديد من السفارات والمؤسسات الأجنبية الأخرى، مضيفا "أصيب ثلاثة أشخاص وفق التقارير الأولية، وأن الملا محمد عياذ نيازي من بين الجرحى في الهجوم.

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هذا ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، لكن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) كان ناشطا في كابول في الأسابيع الأخيرة ونفذ في السابق هجمات داخل المساجد بأفغانستان.

إلى ذلك، أعلن داعش مسؤوليته عن هجوم بقنبلة زرعت على جانب طريق استهدف حافلة تابعة لقناة تلفزيون محلية في كابول يوم السبت، ما أسفر عن مقتل اثنين من موظفي القناة.

هذا وتزايدت الهجمات ضد المصلين في أفغانستان. والشهر الماضي، اقتحم عدد غير معروف من المهاجمين مسجدا في ولاية بروان شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل 11 مصليا وإصابة كثيرين آخرين.